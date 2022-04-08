В Челнах восьми работодателям рекомендовали повысить зарплату

В Набережных Челнах восьми компаниям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали выплачивать сотрудникам заработную плату не ниже минимального потребительского бюджета. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Размер минимального потребительского бюджета по Татарстану на IV квартал 2021 года равняется 18 731 рублю. Пожелание прозвучало на очередном заседании городской межведомственной комиссии по повышению уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Соответствующую рекомендацию получили предприятия «АСМ Эксперт», «Агентство недвижимости „Кама“», Завод запасных частей и «НОРТ ГРУПП», а также ИП Галеева Р. А., Гибадуллина Х. Н., Козлов О. Г. и Фатихов Р. Р.

Кроме того, на заседании комиссии работодателям посоветовали в дальнейшем рассмотреть возможность увеличения заработной платы до среднеотраслевого уровня оплаты труда в РТ и соблюдать трудовое законодательство. Им также напомнили, что размер МРОТ в республике в 2022 году составляет 16 700 рублей в месяц.