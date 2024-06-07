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В Челнах водолазы достали из воды тело 19-летнего парня
Тело утонувшего мужчины достали из воды на Каме в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
«В 19:40 водолазная группа спасателей извлекла тело погибшего мужчины 2005 года рождения на расстоянии 25 метров от берега», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, компания молодых людей прыгала с пирса. При этом место для купания не оборудовано, рядом установлены запрещающие аншлаги. Опасный прыжок оказался смертельным для 19-летнего парня.
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