В Челнах водолазы достали из воды тело 19-летнего парня

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Тело утонувшего мужчины достали из воды на Каме в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«В 19:40 водолазная группа спасателей извлекла тело погибшего мужчины 2005 года рождения на расстоянии 25 метров от берега», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, компания молодых людей прыгала с пирса. При этом место для купания не оборудовано, рядом установлены запрещающие аншлаги. Опасный прыжок оказался смертельным для 19-летнего парня.