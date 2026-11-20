В Набережных Челнах водителям предлагают зарплату выше, чем в Москве. Так, будущий водитель-экспедитор может рассчитывать на доход от 350 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Для сравнения, в Москве водителю грузовика категории Е готовы платить 270–330 тыс. рублей. В Магадане зарплата на аналогичной должности составляет 260–300 тыс. рублей.

В других городах России также открыты вакансии с высокими зарплатами. В Усть-Илимске водителю-экспедитору на лесовоз предлагают от 217,5 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге водителю электробуса – до 200 тыс. рублей. В якутском поселке Югоренок начальник автотранспортного участка может получать от 174 тыс. до 217,5 тыс. рублей.

По данным сервиса, в октябре водитель грузового автомобиля возглавил рейтинг наиболее востребованных профессий в транспортно-логистической отрасли, опередив кладовщика и комплектовщика.

При этом 51% вакансий в этой сфере рассчитаны на кандидатов без опыта или со стажем работы до одного года.