Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах водитель «Жигулей» вылетел на встречку и влетел в столб, мужчина в больнице
В Набережных Челнах произошла авария с участием автомобиля «Жигули», сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
По предварительной информации, рядом с остановкой «Центральная» водитель отечественной легковушки снес ограждение, выехал на встречную полосу и врезался в столб.
Предположительно, водитель находился за рулем в нетрезвом виде. С места аварии его увезли врачи скорой помощи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников