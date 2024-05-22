В Челнах водитель «Жигулей» вылетел на встречку и влетел в столб, мужчина в больнице

В Набережных Челнах произошла авария с участием автомобиля «Жигули», сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

По предварительной информации, рядом с остановкой «Центральная» водитель отечественной легковушки снес ограждение, выехал на встречную полосу и врезался в столб.

Фото: © Очевидцы

Предположительно, водитель находился за рулем в нетрезвом виде. С места аварии его увезли врачи скорой помощи.