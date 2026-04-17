Происшествия 17 апреля 2026 15:00

В Челнах водитель, сбивший насмерть пенсионера-велосипедиста, получил условный срок

В Челнах вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, в результате которого скончался 67-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда.

10 июля 35-летний мужчина за рулем Hyndai Elantra, пытаясь обогнать другой автомобиль, выехал на автобусную полосу и сбил 67-летнего велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть на красный свет, не спешившись. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

Вину подсудимый признал, полностью оплатил погребение, выплатил родным погибшего полмиллиона рублей. Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно, сообщили в Прокуратуре РТ.

#смертельный наезд #приговор суда #дтп челны
В топе
Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

16 апреля 2026
Фарид Мухаметшин поздравил Многонациональную воскресную школу с 30-летием

16 апреля 2026
