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Происшествия
30 декабря 2021  08:49
Полина Шевчук

В Челнах водитель сбил мужчину, который лежал на трассе, и скрылся, пешеход скончался

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В Челнах водитель сбил мужчину, который лежал на трассе, и скрылся, пешеход скончался

Серьезное ДТП произошло накануне около семи часов вечера на выезде из Набережных Челнов в сторону СНТ «Дизелист».

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент агентства с места происшествия, 39-летний водитель легковушки Mitsubishi, по предварительным данным, наехал на мужчину, который лежал на трассе. После ДТП водитель скрылся.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

«53-летнего пешехода с тяжелыми травмами, в том числе с компрессионным переломом позвоночника, разрывом печени и селезенки, забрала скорая помощь. Пешеход скончался по пути в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – рассказал начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

 

Фото: © Валентин Кулагин

 

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