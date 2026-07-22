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Происшествия 22 июля 2026 11:36

В Челнах водитель сбил 3-летнего мальчика, выбежавшего из-за стоящего авто

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В Челнах водитель сбил 3-летнего мальчика, выбежавшего из-за стоящего авто

В Челнах водитель сбил 3-летнего мальчика, выбежавшего из-за стоящего авто.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Челнов, 38-летний водитель Renault Megane ехал по двору на Низаметдинова, превысив допустимую скорость. В какой-то момент на дорогу из-за стоящей слева машины выскочил 3-летний мальчик. Водитель иномарки из-за скорости не смог предотвратить ДТП и наехал на ребенка.

Малыш получил травмы и был доставлен в больницу, однако после осмотра врачи отпустили его домой.

#гаи #Набережные Челны #сбил ребенка
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