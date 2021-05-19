В Челнах водитель с трехдневным стажем решил проскочить перед трамваем и устроил ДТП

В Набережных Челнах трамвай протаранил машину юного челнинца, который решил проскочить перед ним, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в вечерний час пик на перекрестке проспектов Дружба Народов и Сююмбике.

19-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, пытаясь проскочить перед движущимся трамваем, спровоцировал столкновение. Как установили сотрудники ГИБДД, у парня на момент аварии было три дня водительского стажа.

В результате ДТП пострадала пассажирка трамвая — трехлетняя девочка, ее доставили в КДМЦ.