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Ру Тат
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19 мая 2021  16:49
Эльвира Мухаметдинова

В Челнах водитель с трехдневным стажем решил проскочить перед трамваем и устроил ДТП

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В Набережных Челнах трамвай протаранил машину юного челнинца, который решил проскочить перед ним, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в вечерний час пик на перекрестке проспектов Дружба Народов и Сююмбике.

19-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, пытаясь проскочить перед движущимся трамваем, спровоцировал столкновение. Как установили сотрудники ГИБДД, у парня на момент аварии было три дня водительского стажа.

В результате ДТП пострадала пассажирка трамвая — трехлетняя девочка, ее доставили в КДМЦ.

 

 

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