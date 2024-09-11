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В Челнах водитель «Приоры» сбил школьницу на пешеходном переходе
Накануне вечером 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 10-летнюю школьницу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло напротив дома №8 по улице Татарстан. По данным ведомства, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате школьницу доставили в БСМП. После осмотра медиков ее отпустили домой.
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