В Челнах водитель «Приоры» сбил школьницу на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

Накануне вечером 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 10-летнюю школьницу. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло напротив дома №8 по улице Татарстан. По данным ведомства, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате школьницу доставили в БСМП. После осмотра медиков ее отпустили домой.