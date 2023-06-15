В Челнах водитель погиб, врезавшись на большой скорости в столб

Сегодня утром в Набережных Челнах произошла смертельная авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © «Татар-информ»

40-летний водитель легкового Lifan не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.

Фото: © «Татар-информ»

Удар пришелся на боковую сторону авто. Мужчина скончался на месте от полученных травм.