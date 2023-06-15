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Руc Тат
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Происшествия 15 июня 2023 09:56

В Челнах водитель погиб, врезавшись на большой скорости в столб

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Сегодня утром в Набережных Челнах произошла смертельная авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © «Татар-информ»

40-летний водитель легкового Lifan не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.

Фото: © «Татар-информ»

Удар пришелся на боковую сторону авто. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

#дтп в челнах
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