news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах водитель погиб, врезавшись на большой скорости в столб
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сегодня утром в Набережных Челнах произошла смертельная авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
40-летний водитель легкового Lifan не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.
Удар пришелся на боковую сторону авто. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2