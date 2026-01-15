news_header_top
Происшествия 15 января 2026 19:50

В Челнах водитель на «КАМАЗе» сбил 8-летнего ребенка и уехал

В Набережных Челнах водитель мусоровоза сбил 8-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

По информации ГАИ Челнов, 52-летний водитель грузовика ехал по дворовой территории проспекта Сююмбике, не выбрав безопасную скорость и сбил мальчика 8 лет, стоявшего на снежном валу. После этого нарушитель не остановился и не помог ребенку, как положено в подобных случаях правилами ПДД, а скрылся с места аварии.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.

#Набережные Челны #челны #ДТП
