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Происшествия
25 мая 2022  15:21
Полина Шевчук

В Челнах водитель манипулятора погиб, задев стрелой высоковольтные провода

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Трагедия произошла сегодня в 14.00 у дома №7 по Ремонтному проезду в Набережных Челнах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Предварительно установлено, что водитель манипулятора на базе грузовика «КАМАЗ» во время работы задел стрелой высоковольтные провода. Мужчина получил сильнейший удар током, от которого скончался на месте. стрелой 

«По факту случившегося организована доследственная проверка, ее ход и результаты контролирует городская прокуратура», – сказал Галиев.
 

 

#погиб рабочий #удар током #Прокуратура РТ
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