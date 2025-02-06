В Челнах водитель легковушки пытался откупиться от ДПС взяткой, проводится проверка

В Челнах сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля «Лада Гранта», который находился за рулем без страхового полиса. За несоставление в отношении него административного материала молодой человек положил между передними сиденьями служебного автомобиля в подстаканник денежную купюру.

Водитель проигнорировал предупреждения автоинспектора об уголовной ответственности за дачу взятки и продолжал настаивать на своем.

В отношении парня составлен административный протокол. По факту дачи взятки отделом полиции «Центральный» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.