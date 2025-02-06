news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 февраля 2025 11:05

В Челнах водитель легковушки пытался откупиться от ДПС взяткой, проводится проверка

В Челнах сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля «Лада Гранта», который находился за рулем без страхового полиса. За несоставление в отношении него административного материала молодой человек положил между передними сиденьями служебного автомобиля в подстаканник денежную купюру.

Водитель проигнорировал предупреждения автоинспектора об уголовной ответственности за дачу взятки и продолжал настаивать на своем.

В отношении парня составлен административный протокол. По факту дачи взятки отделом полиции «Центральный» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#взятка #мвд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

5 февраля 2025
Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

6 февраля 2025