В Челнах водитель «Лады» сбил пожилого мужчину, пострадавший госпитализирован

На проспекте Московский в Челнах водитель «Лады» сбил пожилого мужчину, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

18-летний парень совершил наезд на 87-летнего пенсионера, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.

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В итоге пешехода с травмами доставили в больницу.

Окончательную степень виновности участников происшествия установят в процессе расследования.