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В Челнах водитель «Лады» сбил пожилого мужчину, пострадавший госпитализирован
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На проспекте Московский в Челнах водитель «Лады» сбил пожилого мужчину, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.
18-летний парень совершил наезд на 87-летнего пенсионера, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.
В итоге пешехода с травмами доставили в больницу.
Окончательную степень виновности участников происшествия установят в процессе расследования.
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