news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 28 августа 2023 17:30

В Челнах водитель «Лады» сбил пожилого мужчину, пострадавший госпитализирован

Скопировать ссылку

На проспекте Московский в Челнах водитель «Лады» сбил пожилого мужчину, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

18-летний парень совершил наезд на 87-летнего пенсионера, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.

Фото: © соцсети

В итоге пешехода с травмами доставили в больницу.

Окончательную степень виновности участников происшествия установят в процессе расследования.

#Набережные Челны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное