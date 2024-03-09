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Происшествия 9 марта 2024 11:13

В Челнах водитель «Лады» протаранил и обрушил фонарный столб на несколько машин

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В Челнах водитель «Лады» протаранил фонарный столб, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

От мощного удара, опора ЛЭП рухнула, раздавив припаркованные рядом Renault, Opel и Datsun.

Фото: © «Татар-информ»

По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля получил травмы.

#дтп в челнах
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