В Челнах водитель фуры насмерть задавил лежащего на дороге пешехода и скрылся с места ДТП

Сегодня ночью на проспекте Мусы Джалиля в Челнах произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 52-летний водитель фуры DAF с полуприцепом KELBERG, двигаясь по проспекту в сторону Магистральной улицы, наехал на 49-летнего пешехода, который по непонятным причинам лежал на дороге. Мужчина был одет в спортивный костюм и кроссовки темного цвета, светоотражающие элементы отсутствовали. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой помощи. Водитель фуры с места ДТП скрылся.

Фото: © Госавтоинспекция Челнов

Позднее автоинспекторам удалось найти нарушителя. Автомобиль был обнаружен на территории базы «Закамье». Водителя доставили в Госавтоинспекцию для дальнейших разбирательств, а фуру отправили на спецстоянку.