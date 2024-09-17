Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах водитель фуры насмерть задавил лежащего на дороге пешехода и скрылся с места ДТП
Сегодня ночью на проспекте Мусы Джалиля в Челнах произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 52-летний водитель фуры DAF с полуприцепом KELBERG, двигаясь по проспекту в сторону Магистральной улицы, наехал на 49-летнего пешехода, который по непонятным причинам лежал на дороге. Мужчина был одет в спортивный костюм и кроссовки темного цвета, светоотражающие элементы отсутствовали. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой помощи. Водитель фуры с места ДТП скрылся.
Позднее автоинспекторам удалось найти нарушителя. Автомобиль был обнаружен на территории базы «Закамье». Водителя доставили в Госавтоинспекцию для дальнейших разбирательств, а фуру отправили на спецстоянку.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников