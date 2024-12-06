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Происшествия 6 декабря 2024 20:02

В Челнах во время сварки автоцистерны рванула газовоздушная смесь, рабочий погиб

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В Челнах во время сварки автоцистерны рванула газовоздушная смесь, рабочий погиб
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах на улице Авторемонтная во время ремонтных сварочных работ на 30-кубовой ёмкости автоцистерны нефтевоза «Сканиа» произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, ёмкость не разрушилась, погиб один человек, а еще один получил ожоги.

Предприятие занимается ремонтом спецтехники, автоцистерна была пустая и пропаренная.

На месте происшествия работают сотрудники МВД по РТ и СУ СК РФ по РТ.

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