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В Челнах во время сварки автоцистерны рванула газовоздушная смесь, рабочий погиб
В Набережных Челнах на улице Авторемонтная во время ремонтных сварочных работ на 30-кубовой ёмкости автоцистерны нефтевоза «Сканиа» произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, ёмкость не разрушилась, погиб один человек, а еще один получил ожоги.
Предприятие занимается ремонтом спецтехники, автоцистерна была пустая и пропаренная.
На месте происшествия работают сотрудники МВД по РТ и СУ СК РФ по РТ.
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