В Челнах во время сварки автоцистерны рванула газовоздушная смесь, рабочий погиб

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах на улице Авторемонтная во время ремонтных сварочных работ на 30-кубовой ёмкости автоцистерны нефтевоза «Сканиа» произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, ёмкость не разрушилась, погиб один человек, а еще один получил ожоги.

Предприятие занимается ремонтом спецтехники, автоцистерна была пустая и пропаренная.

На месте происшествия работают сотрудники МВД по РТ и СУ СК РФ по РТ.