В Челнах во время субботников вывезено 315 тонн резиновых покрышек

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

С территории Набережных Челнов за весь период санитарно-экологического двухмесячника вывезено 315 тонн покрышек (это 10 423 штуки). Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Челнинцы продолжают уборку на городских территориях. В минувшие выходные администрации районов провели субботники, в которых участвовало 159 человек.

На территории Центрального района активисты провели очистку территорий от мусора, прочесали газоны, провели санитарную обрезку деревьев и кустарников. Ученики школы №38 на территории парка Прибрежный и между зданием ЗАГС и центром культуры «Кызыл тау» выполнили работы по уборке от мусора и растительных отходов, прочесыванию газонов.

На территории Комсомольского района очищена территория от мусора, прочесаны газоны, также проведена санитарная обрезка деревьев и кустарников. Сотрудники управляющей компании «Жилкомсервис» вывезли с обслуживаемой территории более 600 штук резиновых покрышек.

На территории Автозаводского района также проведена очистка от мусора придомовых территорий, парков и скверов, общественных пространств (бульваров и пустырей), побелены деревья, вывезен мусор и растительные отходы, перекопаны цветники, посажена цветочная рассада, проведен ремонт ограждений, покрашены скамейки и урны, детские площадки.

В уборке территории города с начала двухмесячника приняли участие более 69 982 человека, 3 681 организация, задействовано 855 единиц техники, посажено 5 039 саженцев разных пород деревьев и кустарников.