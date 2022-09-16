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Транспорт
16 сентября 2022  09:08
Эльза Кузнецова

Из-за чемпионата РТ по велоспорту в Челнах на три дня перекроют дороги

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Из-за чемпионата РТ по велоспорту в Челнах на три дня перекроют дороги

16–18 сентября в Набережных Челнах временно перекроют движение из-за подготовки и проведения чемпионата РТ по велоспорту. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации. 

С 9.30 до 14.30 будет ограничено движение по проспекту Московский на участке от проспекта Раиса Беляева до проспекта Автозаводский в направлении к проспекту Автозаводский.

17 сентября с 9.30 до 14.00 будет недоступен участок по улице Металлургическая от проспекта КАМАЗ до улицы Моторная.

18 сентября с 9.30 до 14.30 — по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в направлении к проспекту КАМАЗ.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

#Набережные Челны
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