Из-за чемпионата РТ по велоспорту в Челнах на три дня перекроют дороги

16–18 сентября в Набережных Челнах временно перекроют движение из-за подготовки и проведения чемпионата РТ по велоспорту. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

С 9.30 до 14.30 будет ограничено движение по проспекту Московский на участке от проспекта Раиса Беляева до проспекта Автозаводский в направлении к проспекту Автозаводский.

17 сентября с 9.30 до 14.00 будет недоступен участок по улице Металлургическая от проспекта КАМАЗ до улицы Моторная.

18 сентября с 9.30 до 14.30 — по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в направлении к проспекту КАМАЗ.