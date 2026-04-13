В Челнах во время ночного рейда поймали 25 подростков без родителей, двое были пьяны

В Набережных Челнах прошел межведомственный рейд, во время которого поймали более 25 детей, из которых двое были пьяны.

Как отметили в МВД по РТ, подростки-нарушители в основном находились во дворах жилых домов, а также вблизи кафе и торговых центров. На всех нарушителей были выписаны протоколы, которые затем были отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Нахождение детей в ночное время (с 22:00 до 06:00) в общественных местах без сопровождения взрослых запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность»,– напомнили родителям в МВД по РТ.