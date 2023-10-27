В Челнах во дворе многоэтажки загорелся грузовик

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Раскольникова поступило сегодня утром. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, загорелся бортовой грузовой автомобиль BAW 2006 года выпуска.

Возгорание удалось потушить лишь после приезда пожарных.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате никто не пострадал. Предварительно, причиной стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.