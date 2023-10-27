Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах во дворе многоэтажки загорелся грузовик
Сообщение о возгорании автомобиля на улице Раскольникова поступило сегодня утром. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, загорелся бортовой грузовой автомобиль BAW 2006 года выпуска.
Возгорание удалось потушить лишь после приезда пожарных.
В результате никто не пострадал. Предварительно, причиной стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников