В Челнах внучка напала с ножом на 70-летних бабушку и дедушку

В Автограде в 50-м комплексе молодая девушка напала на престарелую пару. Эту информацию «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

По предварительной информации, 22-летняя девушка гостила у своих 70-летних бабушки и дедушки. В какой-то момент между родственниками произошла ссора, девушка схватила кухонный нож и нанесла раны пожилым супругам.

Оба в данный момент госпитализированы, а девушка задержана. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.