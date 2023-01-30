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Ру Тат
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Происшествия
30 января 2023  19:56
Алексей Новиков

В Челнах внучка напала с ножом на 70-летних бабушку и дедушку

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В Автограде в 50-м комплексе молодая девушка напала на престарелую пару. Эту информацию «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

По предварительной информации, 22-летняя девушка гостила у своих 70-летних бабушки и дедушки. В какой-то момент между родственниками произошла ссора, девушка схватила кухонный нож и нанесла раны пожилым супругам.

Оба в данный момент госпитализированы, а девушка задержана. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

#семейная ссора #Набережные Челны
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