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Ру Тат
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Происшествия
5 ноября 2021  20:06
Полина Шевчук

В Челнах внедорожник насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по зебре

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Авария произошла сегодня в пять часов вечера на Альметьевском тракте в Челнах. После ДТП в соцсетях и СМИ появилась информация, что автомобиль насмерть сбил инспектора ГИБДД, однако это оказалось неправдой. 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, внедорожник Mitsubishi сбил на пешеходном переходе мужчину.

«От полученных травм 65-летний пешеход скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД», – уточнили в пресс-службе ведомства.

 

 

#МВД по РТ #сбили на зебре #сбили насмерть
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