В Челнах внедорожник насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по зебре

Авария произошла сегодня в пять часов вечера на Альметьевском тракте в Челнах. После ДТП в соцсетях и СМИ появилась информация, что автомобиль насмерть сбил инспектора ГИБДД, однако это оказалось неправдой.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, внедорожник Mitsubishi сбил на пешеходном переходе мужчину.

«От полученных травм 65-летний пешеход скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД», – уточнили в пресс-службе ведомства.