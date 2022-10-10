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Ру Тат
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Происшествия
10 октября 2022  18:47
Полина Шевчук

В Челнах внедорожник насмерть сбил женщину, которая переходила улицу не по правилам

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В Челнах внедорожник насмерть сбил женщину, которая переходила улицу не по правилам

Смертельное ДТП произошло сегодня днем напротив дома №15 по улице Мусы Джалиля в Набережных Челнах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Предварительно установлено, что водитель внедорожника «УАЗ» сбил 60-летнюю женщину, которая переходила улицу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. После этого автомобиль столкнулся с кроссовером KIA.

«От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ведомстве.

#сбил насмерть #МВД по РТ
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