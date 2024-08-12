В Челнах власти взяли под контроль проблему с потопом офисов в доме 62/29

Глава Комсомольского района Челнов Ленар Ахметзянов заявил, что взял под контроль ситуацию с затоплением офиса на цокольном этаже дома 62/29.

Ранее местные арендаторы пожаловались, что офисные помещения там топит уже более 10 лет. Несколько раз в год они даже ходят в резиновых сапогах. Причем ликвидировать проникшую в здание воду приходится самим арендаторам, пишут «Челнинские известия».

Вода, как правило, «приходит» после дождей. Причина в том, что ливневка соединяется с колодцами, а колодцы не справляются, дают всю воду обратно, ее фонтаном выбивает в помещение. Иногда уровень воды доходит до колена.

Некоторые предприниматели говорили, что платят за аренду 24 тыс. рублей в месяц. Однако это дорого с учетом такой проблемы, считают бизнесмены.

«Мы собирали подписи и обращались в УК «Комсомольский» и администрацию Комсомольского района. Проблему они не решают, а лишь перекидывают ответственность друг на друга», – рассказывала одна из арендаторов Эльмира.