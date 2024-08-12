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В Челнах власти взяли под контроль проблему с потопом офисов в доме 62/29
Глава Комсомольского района Челнов Ленар Ахметзянов заявил, что взял под контроль ситуацию с затоплением офиса на цокольном этаже дома 62/29.
Ранее местные арендаторы пожаловались, что офисные помещения там топит уже более 10 лет. Несколько раз в год они даже ходят в резиновых сапогах. Причем ликвидировать проникшую в здание воду приходится самим арендаторам, пишут «Челнинские известия».
Вода, как правило, «приходит» после дождей. Причина в том, что ливневка соединяется с колодцами, а колодцы не справляются, дают всю воду обратно, ее фонтаном выбивает в помещение. Иногда уровень воды доходит до колена.
Некоторые предприниматели говорили, что платят за аренду 24 тыс. рублей в месяц. Однако это дорого с учетом такой проблемы, считают бизнесмены.
«Мы собирали подписи и обращались в УК «Комсомольский» и администрацию Комсомольского района. Проблему они не решают, а лишь перекидывают ответственность друг на друга», – рассказывала одна из арендаторов Эльмира.
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