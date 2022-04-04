В Челнах весной будет высажено 5 тыс. деревьев и кустарников

С 1 апреля до 31 мая в Набережных Челнах объявлен традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству и очистке территории. Планами работ по благоустройству города поделился замруководителя исполкома Илья Зуев.

Главными организаторами работ по благоустройству и санитарной очистке в микрорайонах являются председатели территориальных общественных самоуправлений Автограда. Управляющие организации должны обеспечить благоустройство придомовых территорий, посадку деревьев и кустарников, устройство цветников.

Уже определены планы и места посадки зеленых насаждений на 2022 год вдоль проспектов и улиц, на территории предприятий и жилой застройки. В планах — высадить 5 тыс. деревьев и кустарников.

«Это наша общая задача — привести город в чистый, опрятный вид. Никто наш с вами мусор и грязь не придет и не уберет. Наш город самый зеленый в республике, — отметил мэр Автограда Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги. — Мы лидируем среди городов и населенных пунктов по Республике Татарстан по количеству зеленых насаждений. Первостроители своими руками сажали деревья. Те хорошие традиции, которые были заложены нашими отцами и дедами, нужно продолжать».