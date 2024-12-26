В Челнах ведется отработка алгоритма действий на случай атак БПЛА

Проверка укрытий и бомбоубежищ, обеспечение навигации и назначение ответственных за объекты — эти и другие работы начаты в Набережных Челнах по поручению мэра Наиля Магдеева. На деловом понедельнике тот поручил подготовить укрытия города на случай возможного сигнала тревоги, напомнили «Челнинские известия».

Так, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо разместить на домах информацию о ближайших укрытиях и порядке действий при сигнале гражданской обороны. На зданиях разместят необходимые указатели. Кроме того, в каждом многоквартирном доме определят не менее двух лиц, ответственных за бомбоубежища и доступность подвалов при воздушной угрозе. Их номера и имена будут знать все жильцы квартир.

В целом в городе еще осенью провели инвентаризацию подвальных помещений, пригодных для организации укрытий. Так, помещения проверялись на наличие вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, систем пожаротушения, оборудованность туалетами и местами для хранения запаса продуктов. Проведено полное описание объектов.

По итогам осмотра УК получили предложения по доработке укрытий и приведению их к нормам.

В издании отметили, что, по мнению специалистов, самыми доступными и безопасными для укрытия будут подвалы школ. Особенно это относится к современным зданиям образовательных учреждений, построенным за последнее десятилетие. Их подвалы оборудованы с учетом требований, которые предъявляются к укрытиям при чрезвычайных ситуациях.

«Там сухо, есть водоотведение, площади большие, имеются семь-восемь входов, что гарантирует отсутствие столпотворения при приеме и выходе людей. В подвале современной школы может укрыться до 5 тысяч человек, а это практически население одного микрорайона», — объяснили свою точку зрения эксперты.

Подвалы старых школ тоже могут использоваться с этой целью. Однако они менее просторные.

Напомним, что 21 декабря Казань подверглась массированной атаке беспилотников. В результате были повреждены многоквартирные дома.