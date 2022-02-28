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Ру Тат
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Здоровье
28 февраля 2022  09:13
Эльза Кузнецова

В Челнах вдвое снизился уровень заболеваемости Covid-19

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По сравнению с предшествующей неделей в Набережных Челнах отмечается снижение количества лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19 в 2,2 раза. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Автограде Ильгизар Бариев.

«Если на позапрошлой неделе было 3129 случаев, то за истекшую неделю зарегистрировали 1429 случаев», — отметил главный санврач Челнов. 

Бариев призвал горожан соблюдать противоэпидемические правила. 

«Несмотря на отмену QR-кодов, ограничительные мероприятия в Республике Татарстан сохраняются. Все массовые мероприятия должны проходить при строгом соблюдении всех необходимых антиковидных мер профилактики. Масочный режим и требование соблюдения социальной дистанции также сохраняются», — подчеркнул спикер.

При этом в Челнах продолжается вакцинация против Covid-19. На сегодняшний день первый компонент поставлен более 286 тыс. горожан, второй — более 229 тыс.

С начала пандемии в Автограде зарегистрирован 13 871 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 240,3 на 100 тыс. населения, что на 11,4 % ниже среднереспубликанского значения.

#Набережные Челны
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