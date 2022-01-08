От снега улицы Челнов очищают более 100 единиц техники

На дорогах Набережных Челнов задействовано более 100 единиц специальной техники — тракторы, «КАМАЗы», грейдеры убирают город от снега. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Сегодня МУП «ПАД» вывело на обслуживание 109 единиц коммунальной техники, а также 92 специалиста по уборке территории. За сутки планируется обработать поверхность от гололеда реагентами — для этого подготовлено 480 кубометров соляного раствора.

Сотрудники Горзеленхоза также находились на посту с раннего утра и до позднего вечера. В общественных пространствах, на придомовых территориях убирают и складируют снег 97 человек и 17 единиц техники.

В микрорайонах города управляющие компании привлекают собственную спецтехнику и не менее 1 тыс. дворников, чтобы обработать дорожки пескосоляной смесью или справиться с последствиями снегопада.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на Рождество улицы Казани очищали от снега 188 дорожных рабочих и 390 единиц спецтехники.