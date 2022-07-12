В Челнах за лето заменят более 5 тыс. светильников за 75 млн рублей

В Набережных Челнах в течение лета полностью заменят старые светильники на энергосберегающие светодиодные. Замене подлежат в общей сложности 5539 светильников. Об этом на аппаратном совещании рассказал первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Очень важным аспектом работы исполкома является замена городских светильников на энергосберегающие светодиодные. В этих целях из городского бюджета выделено 75 млн рублей. Проведены торги, которые выиграло МУП „ПАД“. Замена светильников уже началась. Срок окончания работ по контракту — 10 октября, однако Фаридом Шафкатовичем (руководителем исполкома Салаховым — прим. Т-и) поручено поменять светильники до 1 сентября в целях максимальной экономии бюджетных средств», — сообщил спикер.

Мэр Челнов Наиль Магдеев заметил, что светильники появятся и на транспортных магистралях, и на пешеходных артериях, и на бульварах, в скверах и парках.

«Это самые современные светильники. Качество освещения будет совершенно другое, это лампы другого, нового уровня. Появится белый свет, энергопотребление станет меньше. Эта работа очень важна», — резюмировал глава города.