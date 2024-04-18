В Челнах в сравнении с прошлым годом выросло количество случаев хищения личных данных

С начала года в Набережных Челнах резко увеличилось количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. Об этом сегодня сообщила начальник отдела следственного управления УМВД Челнов Наталья Башарова.

«Несмотря на то, что общее количество зарегистрированных преступлений почти такое же, как и за аналогичный период прошлого года, в текущем году наблюдается существенный рост регистрации фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. Если говорить проще, мошенники получают доступ к личным кабинетам Госуслуг, социальным сетям, мессенджерам. Данных фактов в текущем году зарегистрировано уже больше 300. Для сравнения, за прошедший 2023 год было 170», – отметила она.

По словам представителя ведомства, интернет-преступления составляют 30% от общего числа зарегистрированных преступлений в Автограде.

«В текущем году за первый квартал уже зарегистрировано более 600 хищений, связанных использованием информационно - телекоммуникационных технологий. Из них 160 фактов кражи и почти 500 фактов мошенничества. Если говорить о причиненном ущербе, то в текущем годубыл причинен ущерб на 170 млн», – рассказала Наталья Башарова.