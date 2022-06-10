В Челнах в родительскую субботу будет организовано движение автобусов до кладбища

Завтра в Челнах будет организовано курсирование автобусов до кладбища. Об этом в телеграм-канале мэрии Автограда рассказал начальник отдела транспорта и связи городского исполкома Максим Парамонов.

«В субботу, 11 июня, будет отмечаться Троицкая родительская суббота. В этот день православная часть населения города посетит кладбище с целью почтить память усопших родных, близких людей», — пояснил Парамонов.

Он отметил, что автобусы будут ходить с 7.00 до 15.00 по маршруту «Остановка „Пединститут“ — кладбище „Молодежное“».

Ранее сообщалось, что в родительскую субботу в Казани до кладбищ также запустят дополнительные автобусы.