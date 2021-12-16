В Челнах в преддверии Нового года заработали елочные базары

В Набережных Челнах заработали елочные базары, где можно будет купить ели по 1 января включительно. Об этом на пресс-конференции в Автограде рассказала начальник городского отдела потребительского рынка Раиса Султанова.

В Набережных Челнах 14 ноября прошел аукцион по местам елочных базаров. Было разыграно шесть лотов.

«В этом году в Автозаводском районе работают две точки в районе рынка „Алан“. Традиционно там очень хорошо покупают ели, это удобное место, чтобы подъезжать на машине. Также ели можно купить рядом с жилым домом 53/21а на Московском проспекте, около „Эссена“ на проспекте Вахитова в комплексе 30/05, в Центральном районе около ТЦ „На Пушкинской“ со стороны жилого дома 45/01, в районе ТЦ „Муравейник“, ТД „Фонтан“ со стороны жилого дома 41/16. Имеются точки и на территории торговых центров», — отметила представитель исполкома.

Стоимость цен на елки осталась на уровне прошлого года. Цена на новогоднее дерево составит от 300 до 2 тыс. рублей (так будут стоит ели до 3 метров).

Мониторинг показал, что сегодня жители предпочитают покупать искусственные ели. «Это радует, потому что нужно беречь лес, да и воздух будет чище», — отметила Раиса Султанова.