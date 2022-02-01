news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 февраля 2022  15:00
Павел Климчак

В Челнах в подвале частного дома загорелся самогонный аппарат, хозяин дома получил ожоги

news_top_970_100

Возгорание произошло в одном из частных домов в переулке Наратлык в Набережных Челнах. В подвале дома загорелся самогонный аппарат. О возгорании сообщили в районе двух часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101.

Пожарные прибыли на место через несколько минут и вскоре потушили огонь полностью. Возгорание достигло по площади трех квадратных метров. В результате случившегося 42-летний мужчина получил ожоги ног 2 степени тяжести. Его отправили в БСМП Челнов, как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #самогон #Ожоги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное