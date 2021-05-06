В организации Дня Победы в Набережных Челнах будут участвовать 10 тысяч человек

В Набережных Челнах в организации Дня Победы будут участвовать 10 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов.

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 8:30 с возложения цветов к постаменту Мусы Джалиля. В 9:00 состоится вахта памяти у Вечного огня с участием руководителей города. В 9:15 у мемориала «Родина-мать» сводный школьный хор, состоящий из 250 человек, споет семь самых популярных песен о войне. В 9:30 начнутся показательные выступления кадетов из школы №47.

Сам парад Победы начнется в 10 часов. В нем примут участие школьники, студенты, работники предприятий, представители силовых структур. Впервые на торжестве будет живая музыка в исполнении сводного оркестра воспитанников кадетской школы №82 и студентов Набережночелнинского училища искусств.

Далее празднование продолжится в районах города: в 11:00 праздничные мероприятия стартуют на набережной Тукая, в 12:00 – на Бульваре энтузиастов и в парке Победы. Челнинцев ждут концерт, полевая кухня, интерактивные игровые площадки, танцы под сопровождением оркестра.

В 16:00 стартует онлайн-акция «Бессмертный полк». К этому часу челнинцев приглашают на майдан, где они смогут увидеть на большом экране марш памяти, а также театрализованное представление. В 16:45 горожане смогут принять участие в общем исполнении песни «День Победы». В 17:00 начнется трансляция записи парада Победы на Красной площади. С 17:30 до 19:00 пройдет концерт челнинских исполнителей. В 19:00 вместе со всей страной горожане почтут погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем последует продолжение праздничного концерта, который завершится в 22:00 салютом.