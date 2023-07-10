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В Челнах в лифте обнаружили тело женщины, возбуждено уголовное дело
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как удалось выяснить, в помещении лифта одного из подъездов дома по проспекту Хасана Туфана нашли тело 36-летней женщины с множественными повреждениями головы, туловища и конечностей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый житель данного подъезда.
В настоящее время следствие планирует обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех причин обстоятельств произошедшего.
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