В Челнах по случаю Дня России проводят велоквест и покажут кино под открытым небо

В честь Дня России в общественных пространствах Набережных Челнов проходят мастер-классы, флешмобы, квесты, танцевальные марафоны, встречи с артистами и писателями.

В частности, на набережной Тукая сегодня стартовал велоквест по историческим местам «Я живу в России». В маршрут включены памятные места на улицах Центральная, Хусаина Ямашева и Гидростроителей, а также на проспекте Мусы Джалиля и набережной Тукая. Вечером здесь пройдет концерт «Любовью к Родине дыша».

В парке Победы организованы игровые площадки, вечером будет организован танцевальный вечер в стиле ретро. На бульваре Энтузиастов весь день выступают артисты, а вечером горожан приглашают принять участие в социально-культурном проекте «Просто танцуй».

В амфитеатре на площади «Азатлык» к вечеру заработает кинотеатр под открытым небом. Здесь покажут любимые номера киножурнала «Ералаш» и мелодраму «Моя жизнь». Зрителей просят взять на сеансы «пледы, термосы с горячим чаем и хорошее настроение».