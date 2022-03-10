В Челнах в честь 1100-летия принятия ислама пройдет детский конкурс чтецов Корана

30 марта в Набережных Челнах состоится XXV традиционный республиканский детский конкурс чтецов Корана. Творческое состязание приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В конкурсе, который пройдет в «Ак мечети», примут участие дети в возрасте до 15 лет, которые не обучаются очно в медресе, но умеют читать Коран по правилам таджвида.

Лучших чтецов Корана определят в четырех возрастных группах. В каждой из них будут выбраны три призера, которые получат дипломы и ценные призы.

Кроме этого, 19 марта в городе Азнакаево пройдет республиканский конкурс чтецов Корана среди мужчин. В этом году участники конкурса будут соревноваться в трех номинациях — «Знание наизусть последних двух джузов текста Священного Корана», «Знание наизусть последних семи джузов текста Священного Корана», «Хифз — знание наизусть всего текста Священного Корана».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 марта на e-mail: aznislam@mail.ru. В заявке на участие в конкурсе необходимо указать паспортные данные, номер телефона, место учебы или работы.

Организаторами конкурса выступают ДУМ РТ, мухтасибат Набережных Челнов, религиозно-предпринимательский центр «Ислам нуры» и медресе «Ак мечеть».