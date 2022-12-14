В Челнах в будущем году появится 96-метровый мост

Продолжение Московского проспекта и строительство социально-культурных объектов в Набережных Челнах обсудили мэр города Наиль Магдеев и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. О результатах встречи, прошедшей в Москве, градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили с ним вопросы дальнейшего развития строительной отрасли Набережных Челнов. В планах также возведение необходимых для города социально-культурных объектов. Есть ряд проектов, где Ирек Энварович нам помог, например это продолжение Московского проспекта», — говорится в сообщении.

Московский проспект — это один из главных автомобильных проездов города. Ожидается, что его появлению будет предшествовать строительство моста, который поможет обеспечить транспортную доступность для горожан.

Конструкция длиной 96 метров будет состоять из пяти пролетов. Движение планируется четырехполосное, по две в каждом направлении. В этом году планируется реализовать первый этап строительства. Объект будет сдан в 2023 году.

Фото: https://t.me/nail_magdeev/