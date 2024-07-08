В Челнах в 2025 году построят новую школу

В Набережных Челнах в будущем году появится новая школа. Учебное заведение планируют построить в районе Замелекесье. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

Замруководителя исполкома Мансур Фатахов доложил, что в этом году в 65-м микрорайоне жилого района «Яшьлек» откроется школа на 1224 места стоимостью почти 2 млрд рублей. В настоящее время компания ООО «Евростиль» ведет строительно-монтажные работы, выполняются общестроительные работы, монтаж металлоконструкций, устройство фасада и кровли, монтаж наружных и внутренних окон, устройство внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы.

Школа будет оснащена актовым залом на 306 мест, большим спортзалом, обеденной зоной на 612 мест, а также баскетбольной площадкой. Общий объем выполненных работ составляет — 63%.

Магдеев отметил, что если бы в городе не начали строить эту школу, то ученикам соседней школы №42 пришлось бы учиться в третью смену.

«В последний момент мы смогли получить разрешение на ее строительство, теперь должны думать о строительстве следующей — в Замелекесье. Пока у нас количество детей растет, а это происходит не в каждом городе», — отметил Магдеев.