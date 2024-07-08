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В Челнах в 2025 году построят новую школу
В Набережных Челнах в будущем году появится новая школа. Учебное заведение планируют построить в районе Замелекесье. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.
Замруководителя исполкома Мансур Фатахов доложил, что в этом году в 65-м микрорайоне жилого района «Яшьлек» откроется школа на 1224 места стоимостью почти 2 млрд рублей. В настоящее время компания ООО «Евростиль» ведет строительно-монтажные работы, выполняются общестроительные работы, монтаж металлоконструкций, устройство фасада и кровли, монтаж наружных и внутренних окон, устройство внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы.
Школа будет оснащена актовым залом на 306 мест, большим спортзалом, обеденной зоной на 612 мест, а также баскетбольной площадкой. Общий объем выполненных работ составляет — 63%.
Магдеев отметил, что если бы в городе не начали строить эту школу, то ученикам соседней школы №42 пришлось бы учиться в третью смену.
«В последний момент мы смогли получить разрешение на ее строительство, теперь должны думать о строительстве следующей — в Замелекесье. Пока у нас количество детей растет, а это происходит не в каждом городе», — отметил Магдеев.
Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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