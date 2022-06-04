В 19 дворах Челнов по проекту «Наш двор» завершены работы по освещению

На 19 дворовых территориях Набережных Челнов по президентской программе «Наш двор» установили новые светодиодные светильники. Еще в 29 дворах продолжаются работы по освещению. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

В общей сложности программа «Наш двор» охватит 119 челнинских дворов. На данный момент работы ведутся в 56 дворах, в четырех из них уже приведены в порядок дороги.

«На сегодняшний день объем выполнения дорожных работ составляет 33%, по освещению — 34%. Наша динамика в республике одна из лучших», — рассказал директор МУП ПАД Марат Анисимов.

В доме 11/07 также ведутся работы. Старший по дому Фагим Гиззятов заметил, что мнение жителей при разработке проекта было учтено. «Проект хороший, расширили дорогу, сделали дополнительную парковку, освещение», — пояснил он.