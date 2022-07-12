В Челнах увеличился пассажиропоток в сады и внутри города

В Набережных Челнах из-за благоприятных погодных условий увеличился пассажиропоток в сады и огороды. Охвачено 85 садоводческих обществ, перевозка осуществляется по 39 маршрутам. О работе городского транспорта на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Ежедневный поток в этом направлении составляет 4,7 тыс. человек. Срывов в графике движения нет. Бывает, что техника ломается, от таких случаев никто не застрахован. У перевозчиков есть машины на замену», — отчитался Зуев.

Мэр Автограда Наиль Магдеев поручил держать ситуацию на контроле: из бюджета города на перевозки пассажиров в дачные общества выделено 15 млн рублей.

Наблюдается увеличение числа пассажиров и в городских автобусах и трамваях — до 82 тыс. человек. «Связано это с отменой ограничительных мер. На городских маршрутах курсируют 67 трамваев и 249 автобусов», — доложил первый замруководителя исполкома.