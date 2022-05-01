В Челнах утверждена концепция застройки 22-го микрорайона Замелекесья

В Набережных Челнах утверждена концепция застройки 22-го микрорайона Замелекесья. Об этом пишет корпоративная газета холдинга «Домкор».

Новый микрорайон будет ограничен проспектом Фоменко, Казанским проспектом и улицей Авангардная. Проект освоения участка одобрил градостроительный совет холдинга.

Одним из ключевых моментов концепции стал «непрерывный пешеходный каркас». Речь идет о том, что местный житель, выйдя из своего дома, сможет попасть в другой двор комплекса, не пересекая проезжую часть. «Это дает возможность насытить микрорайон зонами благоустройства, обеспечить его прогулочными площадками и сквериками <…>», — отмечает издание.

Еще одна особенность концепции — квартальная компоновка микрорайона по принципу «двор без машин». Автомобили будут оставаться за пределами комплекса на гостевых стоянках или в многоэтажных паркингах в зоне пешей доступности.

Проект микрорайона предусматривает возведение школы и садика, участки под них уже зарезервированы. Застраивать его планируется домами переменной этажности, от шести до 19 этажей, выдержанными в едином стиле.

Освоение территории 22-го комплекса Замелекесья собираются начать с участка между улицей Авангардная и 1-й автодорогой. Проектирование должно начаться уже в этом году. Сейчас на месте будущего микрорайона находится пустырь.