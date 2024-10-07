В Челнах установят более 4 тыс. новых контейнеров

В Набережных Челнах установят более 4 тыс. новых мусорных контейнеров, из них около 2 тыс. предоставил регоператор «Гринта», столько же закупили городские управляющие компании.

Новые контейнеры соответствуют нормам обустройства мусоропроводов жилых и общественных домов. В частности, они обладают герметичностью, оснащены плотно прилегающими крышками и колесами, что облегчает дворникам подготовку их к погрузке в мусоровоз.

«К нам приходили обращения от жителей комплексов, в которых контейнеры не были оборудованы крышками. До момента обслуживания вблизи жилых подъездов могли распространяться неприятные запахи, а в период дождей в емкостях скапливалась вода, которая впоследствии при обслуживании мусоровозом частично стекала на асфальт. Установка новых контейнеров, которые соответствуют всем требованиям законодательства, поможет избежать этих проблем», – рассказали в пресс-службе регоператора.

Установка новых контейнеров уже стартовала 21 комплексе. Также их планируют установить и в других микрорайонах города.