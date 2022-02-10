В Челнах установят 7 тыс. «умных» домофонов

В рамках подписанного соглашения между исполкомом и Набережночелнинским ЗУЭС только в этом году в городе планируется установить около 3,5 тысяч IP-домофонов. Инвестиции проекта составляют более 200 млн рублей, всего будет установлено 7 тысяч панелей. Об этом на пресс-конференции в мэрии Челнов сообщил директор Набережночелнинского ЗУЭС Ильдар Нургалеев.

Спикер подчеркнул, что благодаря таким домофонам можно решить большое количество задач. Во-первых, пользователи смогут заходить в архив с видеокамер, есть связь с программой «Безопасный город», на панели предусмотрена кнопка для звонка экстренной службе, также осуществляется сравнение лиц с базой МВД.

В рамках приложения «Ключ от города» можно будет принимать платежи, вести видеонаблюдение, обратиться в УК. Обновление парка домофонов и цифровой платформы займет максимум три года. При этом проект станет бесплатным для горожан.

На сегодня в городе установлено около 80 панелей. Один из таких домофонов установлен на дома 48/20, которые осенью прошлого года пострадал от взрыва.

«Жители довольны. Эти панели очень эстетичны, красивы, аккуратны. Приложение прошло все испытания, работает в полноценном режиме. Имеет возможности открывать дверь, принимать звонки, видеть пропущенные звонки, если кто-то вам в дверь звонил», — отметил спикер.