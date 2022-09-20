В Челнах установили личности подростков, которые разбили стекло в подземном переходе

Личности подростков, которые в начале сентября разбили стекло в подземном переходе на остановке «6 комплекс» в Челнах, установлены, сообщается в официальном телеграм-канале мэрии Автограда.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Ими оказались двое 14-летних жителей города. Ущерб от действий юных вандалов составил 54 тыс. рублей. Его должны будут оплатить родители ребят. Восстановительные работы провели работники МУП ПАД.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полиция Челнов ищет вандалов, разбивших стекло в подземном переходе.

