news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 сентября 2022  09:25
Полина Шевчук

В Челнах установили личности подростков, которые разбили стекло в подземном переходе

news_top_970_100

Личности подростков, которые в начале сентября разбили стекло в подземном переходе на остановке «6 комплекс» в Челнах, установлены, сообщается в официальном телеграм-канале мэрии Автограда.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Ими оказались двое 14-летних жителей города. Ущерб от действий юных вандалов составил 54 тыс. рублей. Его должны будут оплатить родители ребят. Восстановительные работы провели работники МУП ПАД.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полиция Челнов ищет вандалов, разбивших стекло в подземном переходе.
 

#вандалы #мэрия набережных челнов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100