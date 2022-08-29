В Челнах умерла основатель детской школы искусств №7 Лениза Багаутдинова

В Набережных Челнах скончалась первый директор детской школы искусств №7 Лениза Багаутдинова, заслуженный учитель РФ и заслуженный работник культуры РТ.

«Ленизу Харисовну знали как руководителя-профессионала, умеющего ставить высокие цели, решать сложные задачи, добиваться значительных результатов в своем деле», — отмечают в некрологе сотрудники школы.

Лениза Багаутдинова работала заместителем директора детской музыкальной школы №6, возглавляла музыкальные школы №1 и 4. В 1989 году по заданию исполкома Автограда начала эксперимент по созданию музыкальной школы в системе образования.

Сотрудничая с КАМАЗом и руководителями города, Багаутдинова обеспечивала в самые трудные времена свою школу инструментами и помещениями для работы с детьми. Она также неустанно помогала коллегам, делясь своим богатым опытом.

Благодаря сотрудничеству с Казанской государственной консерваторией, а также с преподавателями других учреждений культуры города, региона и России выпускники ДШИ №7 достигли больших высот, став артистами оркестров и солистами театров мирового уровня.

«Ее уход — невосполнимая утрата для многих. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования близким и родным, коллегам», — подчеркивают педагоги детской школы искусств №7.