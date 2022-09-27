Скончался владелец челнинского медиахолдинга «Единство» Рамиль Галеев

Сегодня, 27 сентября, в Набережных Челнах скончался владелец медиахолдинга «Единство», экс-депутат Госсовета РТ Рамиль Галеев. Ему было 56 лет. Причиной смерти стал инсульт, который произошел с 23 на 24 сентября. До сегодняшнего дня он находился в коме.

Среди общественности печальная новость стала настоящим шоком.

«Буквально час назад я был шокирован этой новостью. В эти и без того непростые дни приходят такие печальные вести. Очень жаль, что от нас уходят такие прекрасные люди, создающие вокруг себя позитивную созидательную энергетику. Рамиль Хасанович мог бы еще много сделать, работать, творить. Уверен, что все, кто работал с ним, запомнят его как яркую личность, светлого доброго человека. Выражаю соболезнования родным и близким», — поделился руководитель отдела маркетинга команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин, в 90-е работавший главным редактором «Вечерних Челнов».

Известный бизнесмен Наиль Хуббатуллин, владелец «Наикома», меценат и президент Ассоциации спортивно-технического клуба «Экстрим Спорт» в своих соцсетях написал: «В нашей мототеме большое горе! Сегодня умер наш друг и соклубник с первого дня нашего клуба „Наиком экстрим мотокросс“, хозяин „Драйв-парка“ в Казани, мотогон до мозга костей, мой и наш друг Рамиль Хасанович Галеев. Я плачу. Он организовал в субботу свою последнюю детскую гонку. Чемпионат и Первенство Республики Татарстан, заключительный этап в Казани, где наши малыши заняли как раз все три первых места! С пятницы на субботу у него случился инсульт, и на гонке его уже не было! Он уже был в коме! Первый из нашей старой гвардии мотогонов. Ушел...». (Пунктуация автора соблюдена — прим. Т-и).

В свое время Рамиль Галеев был одним из ключевых людей, который определял медийную повестку Закамья. В широких кругах был известен как успешный коммерсант, собравший мощную команду менеджеров, журналистов, предпринимателей.

В 1994 году Рамиль Галеев основал в городе агентство недвижимости «Единство». В скором времени он начал выпускать первую бесплатную газету рекламных объявлений. У нее был большой тираж и коммерческий успех. На основе этой газеты вырос целый медиахолдинг, в который входили газеты «Единство», «Вечерние Челны», издания «Метро», типография «Глагол», несколько радиостанций, в том числе и «Русское радио».

Помимо этого, Рамиль Галеев владел информационным агентством «Кама-пресс», франшизой издания «Из рук в руки» в Набережных Челнах, выпускал газеты в Казани — «Метро», «Известия Татарстана», «Татарстан хэбэрлэрэ». В последние годы он отошел от медийной деятельности, владел бизнес-центром «Единство».

Информация о дате и месте похорон уточняется.