В Челнах ушел из жизни известный архитектор Наиль Шагиев

В Набережных Челнах на 70-м году жизни скончался известный архитектор и руководитель ООО ПК «Энергогражданпроект» Наиль Шагиев. Сегодня состоялись его похороны, пишут «Челнинские известия».

Наиль Шагиев родился в 1952 году в селе Асеево Азнакаевского муниципального района Татарстана. В 1974 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». Трудился в проектном институте «Приморгражданпроект», занимался развитием городской среды во Владивостоке, Уссурийске, Находке.

В 1978 году вернулся в Набережные Челны. Здесь Шагиев был назначен ведущим архитектором Набережночелнинской мастерской проектного института «Татаргражданпроект», затем занял пост главного архитектора завода ячеистых бетонов, позже руководил проектно-конструкторским управлением ПСО «Челныгорстрой».

В последние годы Наиль Шагиев возглавлял ООО ПК «Энергогражданпроект». Предприятие известно своим проектом застройки микрорайона Замелекесье и другими работами.