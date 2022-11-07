В Челнах ушел из жизни экс-заместитель гендиректора КАМАЗа Наиль Нурмухаметов

На 75-м году жизни в Набережных Челнах скончался Почетный гражданин города, бывший заместитель генерального директора КАМАЗа, супруг бывшего пресс-секретаря мэра Набережных Челнов Валентины Нурмухаметовой Наиль Нурмухаметов.

Как уточнили в мэрии Автограда, прощание и похороны пройдут сегодня в 12.00 на православном кладбище, недалеко от входа.

Наиль Нурмухаметов родился 8 января 1948 года в селе Бузовьязы Кармаскалинского района Башкирской АССР. Трудовую деятельность начал в 1966 году в Нефтепромысловом управлении «Елховнефть» Альметьевского района ТАССР.

Свою карьеру на КАМАЗе он начал в 1973 году, став секретарем комитета ВЛКСМ КАМАЗа. В 1976 году Нурмухаметов избирается секретарем парткома Прессово-рамного завода. С 1977 по 1983 годы работал заместителем секретаря парткома КАМАЗа по организационной работе.

В 1982 году Наиль Нурмухаметов назначается заместителем генерального директора КАМАЗа по общественному питанию и подсобным хозяйствам. В 1987 году его избирают первым секретарем Автозаводского райкома партии города Набережные Челны. С 1988 по 1990 годы Нурмухаметов перешел на работу первым секретарем Елабужского горкома КПСС, председателем городского Совета народных депутатов.

В 1990 году Нурмухаметов возвращается в Набережные Челны и назначается вице-президентом — заместителем генерального директора АО «КАМАЗ» по социальному развитию. С 1996 по 2004 годы Нурмухаметов работал на КАМАЗе президентом Фонда создания новых рабочих мест и поддержки предпринимательства.

Наиль Нурмухаметов избирался депутатом Верховного Совета РТ двух созывов (1987 — 1995). За добросовестный труд награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», медалями, знаком «Ударник строительства КАМАЗа».